Российское производство удобрений продолжает расти

Производство минеральных удобрений в России за первую половину 2024 года увеличилось на 4%. Об этом сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным передает Regnum.

«В интересах наших аграриев наращивается производство удобрений — за полгода рост составил 4%. В марте вы, Владимир Владимирович, запустили Волховский химический комплекс», — отметил Алиханов.

Президент подчеркнул, что компания «ФосАгро», запустившая новый комплекс в Волхове, является одним из лидеров отрасли. Благодаря вводу в эксплуатацию этого предприятия, «ФосАгро» нарастила выпуск удобрений на 3,6% - до 5,9 млн тонн. Ожидается, что ежегодное производство комплекса превысит 1 млн тонн.

«Фишка предприятия — в том продукте, о котором сейчас только было сказано. А именно в экологически чистом продукте - это экологически чистые удобрения. В мире, наверное, немного таких производств», — отметил Путин.

До этого стало известно, что финские аграрии выразили опасения по поводу возможных санкций ЕС на российские удобрения, что может сильно ударить по рынку и привести к ещё большему росту цен.