В Новосибирске разработают корм для амфибий и рептилий

Порошковые кормосмеси для рептилий и амфибий, которые смогут прийти на смену западным аналогам, разрабатывают в Новосибирском государственном аграрном университете (НГАУ). Линейку из трех видов кормов планируется представить в 2025 году, сообщила ТАСС автор разработки Милана Шарпф.

Содержание рептилий приобретает всю большую популярность у владельцев домашних животных, однако, по словам исследовательницы, уход за животными осложняет процесс кормления, ведь многим рептилиям и амфибиями в пищу нужны насекомые, а разводить их в домашних условиях достаточно тяжело. Ранее на российском рынке присутствовали зарубежные корма, но сейчас доступ к ним затруднен. Разработка отечественных кормосмесей позволит решить эту проблему.

"Это будет линейка кормов, как минимум три для трех видов животных: для полностью насекомоядных рептилий, для смешанного типа и для рептилий, питающихся растительностью. Корм будет представлять собой порошкообразную смесь, который при добавлении воды приобретает форму желе", - сказала собеседница агентства.

Инновационность разработки именно в разнообразии линейки для разных видов амфибий и рептилий. В настоящий момент таких решений на рынке нет. По словам разработчицы, преимуществом отечественной разработки станет более низкая цена, а также более широкое разнообразие вкусов. В состав в зависимости от вида корма будет входить мучной червь как основной источник белка для насекомоядных и рептилий смешанного типа, для растительноядных корм будет включать белковосодержащие растения, например, горох, его проростки и люцерна.

Шарпф пояснила, что основными покупателями белка станут владельцы домашних рептилий, а также зоопарки и ветклиники, где содержатся такие животные. Первую линейку кормосмесей планируется изготовить в 2025 году. Разработка получила поддержку гранта Фонда содействия инновациям в рамках федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства".