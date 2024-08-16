Детали для отечественных машин будут делать в России

Один из крупнейших российских производителей автозапчастей, научно-производственное объединение «БелМаг», наладил производство узлов подвески и рулевой системы для автомобилей Lada Largus, Lada Vesta и Газель Next. Об этом сообщили в Фонде развития промышленности (ФРП).

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Выпуск компонентов наладили в Магнитогорске Челябинской области. Инвестиции в производство оцениваются примерно в 300 млн рублей, из которых 222 млн рублей – это льготный займ, предоставленный ФРП в рамках специальной программы «Автокомпоненты». Также на предприятии запущено дополнительное производство шаровых опор и рулевых наконечников, планируемая мощность в год составляет до 360 тыс. опор и до 500 тыс. наконечников.

Представители «БелМаг» подчеркнули, что благодаря займу ФРП, совокупный объем выпуска шаровых опор увеличился на 14%, а наконечников – на 36%. До настоящего момента для Lada Largus и Газель Next использовались шаровые опоры производства словацкого завода немецкой компании. Lada Vesta оснащали рулевым наконечником производства корейских партнеров. Источник: iz.ru