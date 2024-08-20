В Татарстане запустили завод по производству полимерных труб

Производство полипропиленовых гофрированных труб с двойной стенкой запустила компания "РГК" в селе Богородское Республики Татарстан при поддержке Фонда развития промышленности (ФРП, координируется ВЭБ.РФ по поручению Минпромторга). Об этом сообщили в пресс-службе фонда.

Выпускаемые трубы широко используются в ЖКХ, сельском хозяйстве и стройиндустрии. Они применяются при прокладке дренажных систем, систем водоотведения ливневых и хозяйственно-бытовых, а также производственных стоков. Двойная стенка обеспечивает высокую прочность, в результате чего труба выдерживает нагрузку грунта.

"Компания "РГК" открыла в селе Богородское Республики Татарстан новый завод по производству полипропиленовых гофрированных труб с двойной стенкой. Они используются в ЖКХ, строительстве и сельском хозяйстве. Первые партии продукции поставлены для водоканалов Москвы, Санкт-Петербурга и Казани", - сказано в сообщении.

Уточняется, что инвестиции в создание нового производства превысили 500 млн рублей, из которых 215 млн рублей в виде льготного займа по программе "Проекты развития" предоставил федеральный ФРП.

Генеральный директор ООО "РГК" Ленар Гильмутдинов подчеркнул, что компания уже давно знакома с таким видом продукции.

"В связи с последними постановлениями правительства в части реконструкции и модернизации коммунальной инфраструктуры и необходимости в ежегодной замене инженерных коммуникаций в стране не менее 6% в год, ввод наших мощностей безусловно окажет положительное влияние на отрасль", - приводит его слова пресс-служба.

Отмечается, что на заводе налажено серийное производство полипропиленовых труб с двойной стенкой диаметром от 160 до 1 тыс. мм, а при их изготовлении используется исключительно отечественное сырье - полипропилен производства "СИБУР". Мощности предприятия позволяют выпускать до 6 тыс. тонн продукции в год. Первые партии продукции поставлены для водоканалов Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Уфы, Саранска, а также для строительства федеральных трасс.

ГК "РГК"

Группа компаний РГК входит в топ-3 крупнейших производителей и поставщиков полимерной продукции для наружных сетей газоснабжения, водоснабжения и водоотведения, тепло- и электросетей, пульпопроводов. Ключевым предприятием группы является ООО "РГК", также в нее входят ООО "Интерпластик", ООО "РГК-Синтез", ООО "РГК-Инжиниринг".