Путин заявил о важности добычи лития для импортозамещения

Президент России Владимир Путин заявил о важности добычи лития в Тыве для импортозамещения. Его слова приводит РИА Новости.
Добычу редкого металла российский лидер обсудил на совещании комитета по развитию республики Тува, во время которого он попросил доложить ему о перспективах ключевых месторождений республики. В регионе находятся месторождения, в которых лежит 30% разведанных запасов лития в стране. Этот радиоактивный металл используется при производстве аккумуляторов, электроники, комплектующих. Металлический литий чаще всего получают электролизом расплава солей или восстановлением из оксида.
«Добыча этого металла без преувеличения является стратегически важным вопросом, от решения которого во многом зависит эффективность наших программ импортозамещения, обеспечения технологической независимости страны», — заявил Путин президент.