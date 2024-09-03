В России расширят производство электроники для МС-21 и SJ-100

Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) начнет серийное производство бортовой электроники для российских лайнеров.

О расширении производства сообщила госкорпорация «Ростех» в Telegram.

«Входящий в "Ростех" КРЭТ в рамках программы импортозамещения до конца года начнет в Ставрополье серийное производство бортовой электроники для лайнеров SJ-100 и МС-21», — говорится в сообщении.

В госкорпорации отметили, что концерн будет выпускать модули системы управления рулевыми приводами самолетов. Сейчас КРЭТ закупает оборудование и оформляет необходимую документацию. Заказчику уже поставили несколько комплектов для самолетов, которые проходят испытания. До конца года производитель планирует передать еще несколько комплектов.

В феврале в «Ростехе» сообщили о начале производства лопаток из новейших жаропрочных никелевых сплавов для двигателей ПД-8 ближнемагистрального самолета SJ-100. Также эти сплавы можно использовать при работе над новыми газотурбинными двигателями.