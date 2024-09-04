Несколько стран нарастили импорт фанеры из России

Данные Lesprom Network свидетельствует о наращивании Канадой импорта фанеры из России по итогам первого полугодия. В натуральном выражении показатель увеличился до 7,7 тыс. кубов, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные Lesprom Network.

В денежном выражении поставки российского стройматериала в североамериканскую страну продемонстрировали рост более чем вдвое, до $2,9 млн. Среди других стран, активно закупавших фанеру в РФ, — США, пишет издание. За январь — июнь они купили 83,8 тыс. кубов товара.

Так, рост к аналогичному периоду прошлого года составил 10%. При этом данные говорят о снижении поставок по направлению в денежном выражении (-16%). В общей сложности американская сторона заплатила России за поставки $37,3 млн.

Китай возглавил рейтинг государств по закупкам российской фанеры. Он за указанный период увеличил импорт в 2,1 раза, до 173 тыс. кубов. В стоимостном выражении поставки показали рост в 1,8 раза, до $84,7 млн.

В прошлом году СМИ сообщили, что деревообрабатывающие предприятия в России столкнулись с дефицитом ключевого компонента для производства фанеры — фенолформальдегидной смолы. Как отмечалось, они попросили правительство решить проблему, ограничив экспорт фенола.