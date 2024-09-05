«Ростех» начал поставки импортозамещенных ИК-фильтров

Холдинг «Росэлектроника» начал поставки импортозамещенных ИК-фильтров. Об этом в Telegram сообщает госкорпорация «Ростех».

Поставленные фильтры способны работать в экстремальных условиях. Изделия позволяют оборудованию работать в сумерках, темноте, тумане, при задымлении.

«Линейка продукции включает в себя коротковолновые и длинноволновые блокирующие, а также узкополосные и полосовые фильтры», — говорится в публикации.

В январе госкорпорация сообщила, что холдинг разработал оптические инфракрасные фильтры для военных и гражданских видеосистем. Отмечается, что фильтры легко монтируются на любой объектив и позволяют получать изображение в спектральном диапазоне от 2 до 20 микрометров, а также могут заместить аналоги шведских, американских и английских производителей.