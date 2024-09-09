Бюджетников в Татарстане планируют переводить на российскую ОС Astra Linux

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Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов заявил, что работников татарстанских государственных учреждений планируют перевести на российскую операционную систему (ОС) Astra Linux.

Такое заявление он сделал во время форума «Kazan Digital Week – 2024». По его словам, до конца 2024 года на российскую ОС в Татарстане планируют перевести около 140 тысяч рабочих мест. Такая инициатива должна состояться в рамках подписанного в прошлом году соглашения между правительством Татарстана и компанией ООО «Русбитех-Астра». Помимо российской ОС, бюджетников Татарстана также планируется перевести на отечественный пакет офисных приложений LibreOffice, почтовую систему, а также мессенджер APM ГС.

«В республике работают 3 площадки ИТ-парка, и сегодня все они полностью заняты. В ИТ-парке работает 546 резидентов, создано 6 тысяч рабочих мест. Ряд резидентов успешно сотрудничает с компаниями из российских регионов и дружественных стран», — рассказал Минниханов.

Ранее Минниханов рассказал, что в Татарстане хотят построить кампус Казанского техникума информационных технологий и связи.