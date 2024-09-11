В «РусГидро» рассказали об импортозамещении SAP

"РусГидро" и вендор отечественного программного обеспечения "НОТА" ("Холдинг Т1") заключили соглашение о сотрудничестве. Партнеры планируют реализовать ряд проектов в сфере импортозамещения информационных технологий для повышения надежности цифровой инфраструктуры энергокомпании.

"РусГидро" и "Холдинг Т1" с февраля 2024 г. реализуют совместный проект по разработке учетной системы на базе платформы 1С. Импортозамещение зарубежной ERP-системы для крупной энергетической компании – сложная и масштабная задача, которая требует глубокого анализа существующих бизнес-процессов и разработки эффективной информационной архитектуры. В рамках проекта специалистам Т1 необходимо создать единую информационную среду, способную интегрировать ключевые функциональные блоки для оптимизации управления ресурсами, повышения прозрачности финансовых операций и улучшения принятия решений. Условиями сотрудничества предусмотрена также интеграция созданной платформы с АИС Налог-3.

Среди основных функциональных блоков системы: отчетность по РСБУ и МСФО, налоговый учет, налоговый мониторинг, трансфертное ценообразование, бюджетирование, аналитическая отчетность и др.

Успешная реализация проекта позволит "РусГидро" сохранить и улучшить эффективность управления, контроль за финансовыми потоками, а также обеспечить соответствие современным требованиям в области учета и отчетности. Системный подход обеспечит целостность и взаимодействие всех элементов, создавая прочную основу для дальнейшего развития компании в условиях быстро изменяющегося рынка.

"Переход на отечественную платформу 1С стал для нас важным шагом в реализации стратегии цифровой трансформации. Проект призван обеспечить технологическую независимость от зарубежных поставщиков, повысить уровень информационной безопасности и создать единую интегрированную систему управления. В дальнейшем мы планируем использовать накопленный вместе с "НОТА" опыт для реализации новых совместных проектов", – говорит заместитель генерального директора "РусГидро" Александр Чариков. "Проект подразумевает комплексную модернизацию финансового управления компании с учетом отраслевой специфики и новых правил взаимодействия бизнеса с государством. Внедряя российские решения, отечественные предприятия не только повышают прозрачность финансовых операций, но и получают функциональные инструменты для управления процессами. Все вместе это обеспечивает их технологическую независимость", – отмечает управляющий директор "НОТА", заместитель генерального директора "Холдинга Т1" Кирилл Булгаков.

В будущем партнеры планируют расширить взаимодействие, реализуя инициативы по повышению уровня цифровизации процессов "РусГидро" и превращая ИТ-инфраструктуру компании в полностью импортонезависимую. В рамках стратегии цифровой трансформации группы "РусГидро" на 2022-2024 гг. с перспективой до 2030 г. предусмотрен ряд проектов по повышению эффективности основной деятельности при сохранении надежности и безопасности энергообъектов. В программе ключевое значение уделяется вопросам импортозамещения, в частности использования российского программного обеспечения и применения технологий искусственного интеллекта.