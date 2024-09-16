10-11 сентября 2024 года ВТБ Арена «Академия» приняла четвертый ежегодный семинар «Авиация. Квалификация. Надежность» (Р-4754А, Р-4761, КТ-178С, КТ-254). Мероприятие, организованное Адваланж и ПАО «Яковлев» при поддержке Авиарегистра России, собрало более 500 участников из более чем 140 компаний отрасли. Генеральный партнёр семинара — ООО «КОМТЕХ», квалифицированный поставщик электронной компонентной базы отечественного и иностранного производства.

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«Каждый год мы с нетерпением ждем этого семинара. Здесь мы не просто слушаем доклады, а вместе ищем решения самых сложных задач, стоящих перед нашей отраслью. Это представительная площадка для дискуссий и обмена опытом представителей промышленности и властей на темы разработки и сертификации изделий ОАТ», — поделился Дмитрий Иванович Катков, начальник отдела программного обеспечения ФАУ «Авиарегистр Российской Федерации».

Открывая мероприятие, Денис Андреевич Приданников, директор по сертификации гражданской АТ и УБП ПАО «Яковлев», подчеркнул важность семинара:

«Сегодняшняя транспортная отрасль ждет от нас современной авиационной техники. И мы отлично понимаем и знаем сегодняшние требования современного отечественного заказчика. Это не только доставка пассажиров из пункта А в пункт Б, это и требования по качеству авиационной техники, по её надёжности, по безопасности. Все эти обстоятельства требуют от нас мобилизации наших ресурсов и консолидации всех наших усилий. И эта площадка, которая с каждым годом только растет, позволяет проводить эту дискуссию, обмен опытом и подходами».

Программа семинара была насыщенной и разнообразной. Пленарная дискуссия первого дня задала тон всему мероприятию, подняв наиболее острые вопросы. Особый интерес вызвали доклады о модельно-ориентированном подходе в конструкторских работах, кибербезопасности воздушных судов и применении искусственного интеллекта в авиации.

Спикеры поделились своими наработками и практическим опытом по таким актуальным вопросам, как квалификация комплектующих изделий, оценка отказобезопасности, цифровые полеты, управление стоимостью летного часа, перспективы беспилотных систем и ряду других важных тем.

«Этот семинар — ключевая площадка для обсуждения вопросов квалификации и надежности в авиации. Здесь не только решаются текущие отраслевые задачи, но и формируются инновационные подходы к развитию авиационной техники. Обмен опытом между специалистами различных направлений значительно повышает общий уровень компетенций в отрасли», — отметил Евгений Лунев, заместитель директора НЦ бортового оборудования ГосНИИ ГА.

Второй день запомнился оживленной панельной дискуссией, где каждый мог задать свой вопрос экспертам. Участники высоко оценили возможность получить практические советы по конкретным рабочим ситуациям.

«Мы гордимся тем, что наш семинар стал не просто площадкой для обмена информацией, а настоящим домом для авиационного сообщества России. Здесь каждый чувствует себя частью большой семьи профессионалов, объединенных любовью к профессии», — подвели итог организаторы.

На протяжении четырёх лет семинар остаётся единственной в России площадкой, где обсуждаются столь специфические и важные вопросы авиационной отрасли. Уникальность и значимость мероприятия подчёркивают как спикеры, так и участники, отмечая его ключевую роль в развитии отечественной авиации.