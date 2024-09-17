Завод Samsung переоборудовали для производства российских мониторов

Российский производитель электроники «Гравитон» начал выпуск мониторов для государственного сектора на арендованном предприятии Samsung в Калужской области. Это предприятие ранее принадлежало южнокорейской компании, которая может окончательно отказаться от него из-за риска вторичных санкций. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ» («Ъ»).

© «Гравитон»

По словам представителя «Гравитона», компания уже произвела пробную партию в 1 тыс. мониторов и планирует выпустить еще 60 тыс. изделий до конца первого квартала 2025 года. Продукция будет предназначена для государственных заказчиков и будет включать модели с диагоналями 24 и 27 дюймов по цене от 10 тыс. рублей.

Юристы предупреждают, что Samsung может столкнуться с репутационными рисками и рисками вторичных санкций, если будет доказано, что производство компании в России напрямую или косвенно поставляет технологии для российского государственного сектора. В этом случае южнокорейская компания может продать свое предприятие в России.

По мнению экспертов, «Гравитон» уже сейчас будет сталкиваться с конкуренцией на рынке мониторов, где представлены сотни российских моделей, доступных для государственных закупок. Кроме того, фабрика Samsung, рассчитанная на производство больших партий, может понести убытки, если линии не будут полностью загружены.