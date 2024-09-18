X5 Group и АДМ займутся повышением доступности отечественной рыбы
Компания X5 Group, управляющая сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик", заключила соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией добытчиков минтая (АДМ) по поддержке внутреннего спроса на отечественную рыбную продукцию с целью увеличения ее доступности для российских покупателей и развития культуры потребления морепродуктов.
Об этом ТАСС сообщили в ассоциации.
"Х5 Group, ведущая продуктовая розничная компания России, объявляет о начале сотрудничества с Ассоциацией добытчиков минтая (АДМ). Документ подписали директор по развитию категорий "ультрафреш" и "фрукты и овощи" торговой сети "Перекресток" Александра Сухарева и президент АДМ Алексей Буглак в рамках Международного рыбопромышленного форума. Соглашение нацелено на поддержку внутреннего спроса на отечественную рыбную продукцию, увеличение ее доступности для российских покупателей и развитие культуры потребления морепродуктов", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в рамках соглашения X5 Group и Ассоциация добытчиков минтая будут способствовать включению качественной рыбной продукции дальневосточных рыбаков в ассортимент розничных магазинов ретейлера по всей стране.
Также стороны будут оказывать содействие в развитии сотрудничества с производителями рыбной продукции - участниками ассоциации для оптимизации цепочки поставок "от моря до прилавка".
Кроме того, стороны договорились обмениваться информацией относительно ситуации на внутреннем и внешнем рынках рыбной продукции, в оптовом и розничном сегменте, а также промысловыми прогнозами.
"Сотрудничество будет, в том числе, направлено на повышение информированности потребителей о пользе и ассортименте рыбной продукции, поступающей напрямую от рыбаков Дальнего Востока, в первую очередь о дальневосточном минтае", - рассказали в ассоциации.
Отмечается, что прямое сотрудничество с производителями рыбной продукции позволяет отслеживать качество рыбы от вылова до полки, а также обеспечит лучшее ценовое предложение для клиента и бесперебойные поставки в магазины.
"Ассоциация добытчиков минтая - первая рыбопромышленная ассоциация, которая комплексно работает над продвижением российской рыбы. В прошлом году мы запустили первую в стране программу коллективного продвижения рыбной категории - "Дальневосточный минтай". Наша цель за счет изменения имиджа минтая за два года увеличить его потребление в стране вдвое, до 350 тыс. тонн. Наш план на ближайшее будущее - стимулирование продуктовой революции и усиление работы с ретейлом. Так что соглашение с одной из крупнейших торговых сетей страны - это стратегический важный шаг", - прокомментировал президент ассоциации Алексей Буглак.