X5 Group и АДМ займутся повышением доступности отечественной рыбы

Компания X5 Group, управляющая сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик", заключила соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией добытчиков минтая (АДМ) по поддержке внутреннего спроса на отечественную рыбную продукцию с целью увеличения ее доступности для российских покупателей и развития культуры потребления морепродуктов.

Об этом ТАСС сообщили в ассоциации.

"Х5 Group, ведущая продуктовая розничная компания России, объявляет о начале сотрудничества с Ассоциацией добытчиков минтая (АДМ). Документ подписали директор по развитию категорий "ультрафреш" и "фрукты и овощи" торговой сети "Перекресток" Александра Сухарева и президент АДМ Алексей Буглак в рамках Международного рыбопромышленного форума. Соглашение нацелено на поддержку внутреннего спроса на отечественную рыбную продукцию, увеличение ее доступности для российских покупателей и развитие культуры потребления морепродуктов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в рамках соглашения X5 Group и Ассоциация добытчиков минтая будут способствовать включению качественной рыбной продукции дальневосточных рыбаков в ассортимент розничных магазинов ретейлера по всей стране.

Также стороны будут оказывать содействие в развитии сотрудничества с производителями рыбной продукции - участниками ассоциации для оптимизации цепочки поставок "от моря до прилавка".

Кроме того, стороны договорились обмениваться информацией относительно ситуации на внутреннем и внешнем рынках рыбной продукции, в оптовом и розничном сегменте, а также промысловыми прогнозами.

"Сотрудничество будет, в том числе, направлено на повышение информированности потребителей о пользе и ассортименте рыбной продукции, поступающей напрямую от рыбаков Дальнего Востока, в первую очередь о дальневосточном минтае", - рассказали в ассоциации.

Отмечается, что прямое сотрудничество с производителями рыбной продукции позволяет отслеживать качество рыбы от вылова до полки, а также обеспечит лучшее ценовое предложение для клиента и бесперебойные поставки в магазины.