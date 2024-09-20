На Ozon появилась витрина товаров "Сделано в Санкт-Петербурге"

Предприниматели из Петербурга смогут разместить свои товары на специальной витрине Ozon "Сделано в Санкт-Петербурге", сообщили ТАСС в пресс-службе маркетплейса.

"Ozon запустил новую региональную витрину совместно с центром "Мой бизнес" при поддержке правительства Санкт-Петербурга. Проект реализуется в рамках программы поддержки отечественных товаров "Сделано в России", - сообщили в пресс-службе.

На витрине представлено более 20 тыс. товаров от петербургских продавцов. Разместить свои товары на витрине может любой предприниматель с местным производством - для этого нужно подать заявку через центры "Мой бизнес" в регионе.

На маркетплейсе уже работают разделы с товарами из Москвы, Подмосковья, Ивановской, Тульской, Вологодской, Саратовской, Липецкой, Ростовской, Курской, Новосибирской и Ульяновской областей, а также из ХМАО, Карелии, Башкирии, Марий Эл.