«Ростех» импортозаместил маркировочные огни для аэродромов

Холдинг «Росэлектроника», входящий в Госкорпорацию Ростех, начал поставки импортозамещающих маркировочных огней для линий электропередачи вблизи аэродромов.

Разработанные НИИ газоразрядных приборов «Плазма», маркировочные огни представляют собой лампы с газовым наполнением в кварцевой оболочке, излучающие красно-оранжевый свет. Их интенсивность составляет 10 кандел, что позволяет видеть линии электропередачи с расстояния до 3 километров.

Генеральный директор НИИ ГП «Плазма» Сергей Максимов сообщил, что автономные огни получают энергию непосредственно от ЛЭП, что исключает необходимость в дополнительных источниках питания. Они сертифицированы в соответствии с нормами ИКАО и по своим характеристикам превосходят французские лампы Balisor.