Рюмин: импортозамещение – приоритет «Россетей»

Импортозамещение остается приоритетом для группы "Россети", несмотря на кратное снижение доли зарубежной продукции в закупках - до 6-8% против 40% в 2014 году. Об этом сообщил генеральный директор ПАО "Россети" Андрей Рюмин на сессии "ТЭК России: будущее начинается сегодня" с участием министра энергетики РФ Сергея Цивилева в рамках Российской энергетической недели.

Рюмин в ходе сессии рассказал о работе компании по укреплению технологического суверенитета электроэнергетики. Он отметил, что развивается сотрудничество с крупными предприятиями и исследовательскими институтами, а также с малым и средним бизнесом.

По его словам, технологический суверенитет - это способность обеспечивать себя не только актуальными продуктами, но и инновациями. Правительство РФ инициировало разработку нацпроекта "Новые атомные и энергетические технологии", который нацелен на рост доли отечественной продукции в энергетике, добавил Рюмин.

"У группы "Россети" есть своя научная база, центры высоковольтных испытаний. В этом году в Санкт-Петербурге открыли новый исследовательский комплекс - Интеллектуальную лабораторию цифровых сетей. Уверен эти ресурсы помогут в решении поставленных задач", - сказал он.

Кроме того, на сессии обсуждались глобальные отраслевые тренды, включая увеличение электропотребления. Было отмечено, что этот процесс во многом связан с развитием технологий - с созданием мощных центров обработки данных, строительством "умного" жилья с системами кондиционирования, инфраструктуры для электротранспорта.

При этом есть и страновая специфика, отмечает группа "Россети".

"Например, в России спрос на электроэнергию стимулируют новые промышленные и транспортные проекты, развитие экономики в целом. Есть регионы-лидеры, где потребление растет опережающими темпами, например, Дальний Восток", - добавили в компании.

Рюмин также отметил, что только в первом полугодии 2024 года группа "Россети" увеличила отпуск электроэнергии почти на 5% по сравнению с аналогичным показателем 2023 года.

О компании

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. В состав группы входят 45 дочерних и зависимых обществ, в том числе 19 сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.

О форуме

VII Российская энергетическая неделя проходит при поддержке правительства Российской Федерации, Минэнерго России и правительства Москвы. Организатор - Фонд Росконгресс.

ТАСС - информационный партнер Российской энергетической недели.