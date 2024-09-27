Президент Владимир Путин показал единственный выход для авиапарка России — полностью заменить Boeing и Airbus отечественными самолетами. Ключевой темой совещания с постоянными членами Совета безопасности 27 сентября глава государства назвал развитие авиационной отрасли. Как пояснил URA.RU генеральный директор Ассоциации «Аэропорт» гражданской авиации, член общественного совета при Росавиации, почетный работник транспорта России Виктор Горбачев, внимание Путина к отрасли связано с тем, что замену парка самолетов надо провести в короткие сроки — до 2030 года.

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«Тема нашей встречи, сегодняшнего обсуждения — один из аспектов развития авиационного комплекса», — уточнил президент в начале Совета безопасности. Дальше обсуждение проходило в закрытом режиме.

Согласно официальному сайту Кремля, в совещании приняли участие председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, министр обороны Андрей Белоусов, министр внутренних дел Владимир Колокольцев и другие.

На пленарном заседании Восточного экономического форума Путин поставил задачу перед компаниями-производителями воздушных судов — новые малые и региональные российские самолеты должны быть конкурентоспособными по техническим характеристикам, и по цене. Тема стимулирования авиастроения является одной из приоритетных в повестке президента и правительства России.

Путин на постоянной основе интересуется самолетостроением в России, и сегодня есть вопросы, требующие вмешательства главы государства, подтвердил Виктор Горбачев. Речь, прежде всего, о развитии авиационной промышленности.

«Сегодня большая часть воздушных судов в России — иностранного производства (около 300 самолетов). На них выполняется 85-90% перевозок. Президент поставил задачу полностью заменить парк до 2030 года, но осталось чуть больше пяти лет. Кроме того, необходимо решить вопрос с разнообразием типов самолетов. В стране не хватает ближнемагистральных и дальнемагистральных машин, кроме существующих среднемагистральных Superjet и МС-21», — пояснил Горбачев.

Эксперт уверен, что у России нет другого выхода, кроме как заменить 300 иностранных самолетов российскими.

Еще один вопрос, который остро строит перед отраслью, — развитие аэродромного хозяйства в Сибири, на Дальнем Востоке и Крайнем Севере. Горбачев пояснил, что в этих регионах расположено 60-70% аэропортов и аэродромов, которые требуют поддержки. Всего в стране примерно 230 аэропортов и аэродромов, что «катастрофически мало». Горбачев также предположил, что закрытый формат обсуждения может подразумевать и обсуждение воздушной военной техники.