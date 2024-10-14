Киселев рассказал о водном велосипеде российского производства

Генеральный директор Международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев рассказал о российском водном велосипеде (сибайке) во время пленарной сессии форума «Сделано в России». Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Киселева, сибайк экспортируется по всему миру, а компания-производитель водного велосипеда осуществляет «планетарный экспорт». Отмечается, что сибайки производятся в Ярославле — с 2016 года было выпущено несколько тысяч экземпляров.

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«Кто-нибудь знает, что такое сибайк? Вот — две руки в зале, три руки в зале. Это потрясающее изобретение — прообразом этого изобретения стала ручная дрель. Но если дрель упирается в упор в плечо, и потом мы крутим ручку, и заканчивается она сверлом, то сибайк — это такая штука: палка, потом вместо ручки две педали, а заканчивается все не сверлом, а пропеллером», — рассказал он.

Ранее Мишустин заявил, что Россия больше не нуждается в продуктах из-за рубежа.