Доля российских товаров в госзакупках достигает 70-80%

Доля российских товаров в госзакупках сейчас достигает 70-80%, заявила на площадке Московского финансового форума заместитель руководителя Федерального казначейства Анна Катамадзе.

"Если вернуться к вопросу о реализации тех задач, которые связаны с импортозамещением, мы видим, что у нас достаточно высокий уровень закупки российских товаров. Мы видим, что он достигает 70-80%", - сказала она.

Она также отметила, что это положительно сказывается на стоимости закупочных товаров.

"Если бы заказчики покупали те же товары, которые они покупали, лет пять назад, мы бы получили существенный рост цен", - подчеркнула Катамадзе.

ТАСС выступает генеральным информационным агентством Московского финансового форума.