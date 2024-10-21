В России создали лазерные технологии для ремонта самолетов
Ученые Института теоретической и прикладной механики (ИТПМ) имени С. А. Христиановича Сибирского отделения РАН разработали новые плазменные и лазерные технологии, которые могут значительно улучшить процессы ремонта и обслуживания самолетов холдинга S7. Об этом сообщается по итогам рабочей встречи с руководством S7 AirSpace Corporation и Бердского электромеханического завода.
На встрече обсуждались перспективы применения современных технологий, таких как установка плазменного напыления «Термоплазма 50». Эта установка позволяет наносить защитные покрытия на детали авиационных газотурбинных двигателей, обеспечивая их долговечность в условиях высоких температур. Особое внимание уделено нанесению многослойных теплозащитных покрытий на лопатки турбин.
Также в институте разработан метод высокопрочной лазерной сварки авиационных материалов, включая титановые и алюминиевые сплавы. Заведующий лабораторией Александр Маликов отметил, что новая методика восстановления пера лопатки газотурбинного двигателя позволяет сохранить аэродинамический профиль детали.
Кроме того, успешно испытана лазерно-плазменная чистка лопаток двигателей от окислов, что также улучшает их эксплуатационные характеристики. Эти разработки открывают новые горизонты для повышения надежности и безопасности авиационной техники в России.