В России создали лазерные технологии для ремонта самолетов

Ученые Института теоретической и прикладной механики (ИТПМ) имени С. А. Христиановича Сибирского отделения РАН разработали новые плазменные и лазерные технологии, которые могут значительно улучшить процессы ремонта и обслуживания самолетов холдинга S7. Об этом сообщается по итогам рабочей встречи с руководством S7 AirSpace Corporation и Бердского электромеханического завода.

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На встрече обсуждались перспективы применения современных технологий, таких как установка плазменного напыления «Термоплазма 50». Эта установка позволяет наносить защитные покрытия на детали авиационных газотурбинных двигателей, обеспечивая их долговечность в условиях высоких температур. Особое внимание уделено нанесению многослойных теплозащитных покрытий на лопатки турбин.

Также в институте разработан метод высокопрочной лазерной сварки авиационных материалов, включая титановые и алюминиевые сплавы. Заведующий лабораторией Александр Маликов отметил, что новая методика восстановления пера лопатки газотурбинного двигателя позволяет сохранить аэродинамический профиль детали.

Кроме того, успешно испытана лазерно-плазменная чистка лопаток двигателей от окислов, что также улучшает их эксплуатационные характеристики. Эти разработки открывают новые горизонты для повышения надежности и безопасности авиационной техники в России.