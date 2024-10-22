«Яндекс Фабрика» представила бренд одежды Muted

Яндекс Фабрика, подразделение Яндекса, анонсировала запуск бренда базовой одежды Muted для мужчин и женщин. Первая коллекция осень-зима 2024/2025 включает в себя футболки, рубашки, худи и другие виды одежды. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе компании.

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Цены на одежду Muted варьируются в среднем ценовом сегменте и ниже: футболки и лонгсливы начинаются от 1,3 тыс. руб., а свитеры – от 4 тыс. руб. Команда Яндекс Фабрики тщательно отобрала материалы, предпочитая функциональные и приятные на ощупь ткани. В первой коллекции Muted представлено 48 моделей, каждая из которых доступна в различных цветах.

Запуск бренда Muted стал ответом Яндекса на растущий спрос в fashion-сегменте, который является одной из самых быстрорастущих категорий на рынке электронной коммерции и на маркетплейсах. В будущем Яндекс Фабрика планирует продавать одежду бренда не только на Яндекс Маркете, но и на других площадках, а также обновлять ассортимент бренда каждый сезон.

При заказе одежды Muted на Яндекс Маркете покупатели могут примерить вещи в пункте выдачи заказов сервиса и бесплатно вернуть товары, если что-то не подошло. Также доступна доставка «по клику» – курьер приедет в любое удобное время в срок от 15 минут.