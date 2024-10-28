Мантуров назвал успешной реализацию проектов по импортозамещению с Белоруссией

Реализация совместных российско-белорусских проектов в сфере импортозамещения позволяет повысить индустриальный потенциал Союзного государства.

Об этом заявил первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

"Действительно, это более 100 млрд рублей предоставленных займов со стороны Российской Федерации по многим секторам промышленности. Это и микроэлектроника, и машиностроение, металлургия, химия. Это действительно хороший будет вклад в нашу с вами общую копилку Союзного государства по наращиванию компетенций и индустриального потенциала", - процитировало Мантурова агентство БелТА.

Первый вице-премьер российского правительства подтвердил, что РФ готова выделить новое финансирование на реализацию проектов в сфере импортозамещения.

"Конечно. Это в первую очередь будет ориентировано на то, чтобы продукция, которая будет производиться белорусскими предприятиями, была нацелена на российский и белорусский рынки. Если есть компетенция белорусского предприятия выше, чем в России, по той договоренности, которой мы достигли некоторое время назад, мы будем рассчитывать на те компетенции, которые есть у белорусских партнеров", - пояснил Мантуров.

В Белоруссии реализуются несколько проектов за счет кредитной линии в 105 млрд рублей, выделенной РФ на обновление мощностей, запуск новых высокотехнологичных производств.