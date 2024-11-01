Россия может сэкономить миллиарды, отказавшись от одного товара из США и ЕС

Россия может сохранить большую сумму, если откажется от поставок семян сахарной свеклы из США и Европы. Минсельхоз 1 ноября объявил о старте отбора комплексных научно-технических проектов по селекции и семеноводству сахарной свеклы. Эксперты рассказали URA.RU, что инициатива Минсельхоза поможет вернуть отечественным селекционерам создать аналоги семян-гибридов, которые будут не уступать зарубежным.

Документы на отбор будут принимать с 11 ноября по 15 ноября 2024 года, сообщается на сайте Минсельхоза. Заявочная кампания проходит в рамках подпрограммы Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства (ФНТП) на 2017 — 2030 годы.

Отечественные семена занимают очень маленькую долю от общего объема высеваемой на плантациях свеклы — всего несколько процентов. Инициатива Минсельхоза должна эту ситуацию исправить, объяснил URA.RU главный научный сотрудник Россельхозакадемии, академик РАН Виктор Драгавцев.

«Основную часть семян мы вынуждены закупать за границей за какие-то бешеные деньги. И, к сожалению, у недружественных стран.

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Крупный поставщик семян в Россию — это немецкая фирма, производящая семена-гибриды, которая пару лет назад слилась с американской. Они разработали технологию создания семян специально для нас, и даже запустили для этого отдельное производство. Этим враждебным странам мы выплачиваем более 16 млрд рублей ежегодно», — отмечает Виктор Драгавцев.

В России селекция и семеноводство сахарной свеклы фактически прекратились, говорит эксперт. Все потому, что в советские годы главное учреждение — Всесоюзный институт сахарной свеклы — находился в Киеве. Там были сосредоточены основные научные разработки, кадры и технологии. В России же была лишь небольшая Рамонская опытно-селекционная станция под Воронежем, которая принадлежала этому институту. Правда, занималась они исключительно семеноводством сахарной свеклы, не уделяя внимания научным исследованиям.

Конечно, создание новых, эффективных гибридов сахарной свеклы, обеспечивающих высокий выход сахара с гектара, для страны важно, но нужно понимать, что это процесс сложный, долгий и дорогой, сообщил ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов.

«В России подобных гибридов создать пока не удалось. Но есть надежда, что благодаря усилиям государства и бизнеса, в ближайшие годы в стране появятся семена, которые будут не хуже иностранных аналогов. Но селекция и создание гибридов — это кропотливый труд, который требует много времени, финансирования и терпения», — рассказывает Евгений Иванов.

В мире по пальцам можно пересчитать мировые центры, обладающие компетенциями в области селекции гибридов сахарной свеклы, говорит эксперт. И так как это научная работа, отечественным селекционерам надо быть готовыми к тому, что даже при должном финансировании и организации проекта нет гарантии, что все получится сделать быстро: на это могут уйти годы.