Российские власти призвали импортозаместить детское питание

Россия должна покончить с импортозависимостью в сфере детского питания. Сейчас российский рынок сухих молочных смесей на 85-90% состоит из импортных компонентов, а в сфере лечебного детского питания — почти на все 100%. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на парламентских слушаниях.

Матвиенко напомнила, что на данный момент на искусственном вскармливании находится «более половины детей в возрасте до года». При этом банка сухой смеси стоит от 1,5 тысячи до 4 тысяч рублей.

России нужна отечественная производственная база сухих детских смесей. Необходимо собственное производство витаминов, минеральных веществ, заключила сенатор.

Производство детских смесей — очень сложный процесс, легко и быстро его освоить не получится, считает педиатр, неонатолог Центра акушерства и гинекологии имени Кулакова Анна Левадная:

«Молочная смесь — это очень сложная по составу микроэлементов, по белковому, жировому, углеводному компоненту, по витаминному и минеральному составу структура. Смесь может быть на основе коровьего, козьего, соевого белка. То есть разные могут быть основы, но в общем и целом необходимо провести ряд сложных химических процессов, которые должны максимально адаптировать не человеческое молоко к грудному женскому молоку. Очень много сейчас разговоров о том, что должны быть определенные добавки, определенные требования по длинноцепочечным полиненасыщенным жирным кислотам, по соотношению разных кислот, по таким добавкам, как олигосахариды, нуклеотиды, по альфа-лактальбумину, липидные фракции должны быть в правильном соотношении. В общем, это довольно сложный продукт, его готовят десятилетиями, отрабатывая эту технологию. Я не думаю, что можно легко и быстро сделать достойный аналог. Однако я думаю, что, если воспользоваться опытом профессионалов и взять качественные добавки, в том числе качественные пробиотики, качественные пребиотики, попробовать можно».

В числе российских производителе детских смесей завод «Истра — Нутриция» в Московской области. Там выпускают бренды «Малютка», «Малыш» и Nutrilon. Смеси «Винни» и «Нутрилак» производит российская компания «Инфаприм». «Бибиколь Рус» выпускает смеси под брендом «Нэнни» на основе козьего молока.

Производство детских смесей — это в первую очередь научные разработки, отмечает вице-президент по маркетингу продовольственной компании Health & Nutrition Ольга Свечникова:

«Индустрия, во всяком случае до этого момента, целиком полагалась на импортное сырье, импортные технологии. Давным-давно в это дело пыталась вписаться «Агуша» — они тоже пришли к выводу, что легче делать на импортном продукте. Там задействована высокая наука. Потребуются научные сдвиги, чтобы эту мышцу быстро нарастить внутри. Добыть молоко, вырастить нужную бактерию и сделать из этого даже очень продвинутый йогурт в 100 раз легче, чем сделать смесь, которая будет удовлетворять всем требованиям похожести на материнское молоко. Регуляторные требования очень высокие. Как мать двоих детей я могу сказать, что это, наверное, правильные требования, они должны быть строгие».

Валентина Матвиенко также предложила создать системы контроля наценки на детские смеси в торговых сетях и маркировки товаров детского питания, что поможет отследить контрафактный товар. Спикер Совета Федерации предложила вице-спикеру Инне Святенко подготовить обращение в ФАС России для анализа стоимости детских смесей.