В России стали выпускать больше мебели

За три квартала 2024 года производство мебели в России выросло на девять процентов. О том, что в стране стали больше выпускать этих товаров, в рамках международной выставки «Мебель, фурнитура и обивочные материалы» заявил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, его цитирует РИА Новости.

Как заявил глава Минпромторга, в стране открываются новые деревообрабатывающие предприятия, в том числе в нише фурнитуры. Мебельный рынок в России в текущем году превысит показатель прошлого года в 653 миллиарда рублей.

«Большой спрос на российскую мебель вытягивает в хороший плюс и производство в других сегментах — ДСП, ДВП и фанеры», — пояснил Алиханов.

Представители электронной площадки «ТендерПро» заявили о росте числа инвестпроектов в деревообрабатывающем секторе России. С января по октябрь оно увеличилось на 53 процента к аналогичному периоду 2023-го. Общая сумма вложений в инвестпроекты составила 49,5 миллиарда рублей. При этом большая часть (43,5 процента) пришлась на производство бумаги, картона и целлюлозы. Почти четверть от общей массы средств была направлена на производство стройматериалов, около одной пятой — на выпуск мебели.

По итогам опроса компании OMD OM Group, большинство граждан (80 процентов) считают, что российские компании в состоянии заменить импорт в отрасли производства продуктов питания и напитков. 76 процентов респондентов верят, что Россия может обеспечить себя в полной мере мебелью и предметами интерьера. По сравнению с опросом, проведенным в 2022 году, показатели увеличились на 4-10 процентных пунктов.