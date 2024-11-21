Анонсирован первый полет импортозамещенного МС-21

В Минпромторге сообщили о намеченных на конец марта – начало апреля 2025 года первых полетах полностью импортозамещенного самолета МС-21, оснащенного отечественными двигателями ПД-14.

По его словам, первые полеты полностью импортозамещенного самолета МС-21 запланированы на конец марта – начало апреля 2025 года, передает ТАСС.

Алиханов заявил: «В начале следующего года у нас, собственно, уже начнутся сертификационные полеты на нашем полностью отечественном ПД-14».

Он также отметил, что работы над отечественным широкофюзеляжным самолетом с двигателями ПД-35 продолжаются и завершатся после 2030 года. По его словам, точные сроки пока не определены, но «работа, самое главное, она идет».

Как писала газета ВЗГЛЯД, первые поставки российского пассажирского самолета МС-21 в авиакомпании могут начаться в 2025 году, а гендиректор Ростеха Сергей Чемезов объявил о планах начать серийный выпуск самолетов МС-21 с 2025 года и Superjet New с 2026 года, несмотря на сложности с ключевой ставкой.