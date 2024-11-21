Роспотребнадзор заявил о полном импортозамещении продуктов питания

Россияне не испытывают дефицита продуктов в магазинах, так как в стране полностью завершен процесс импортозамещения продуктов питания. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает РИА Новости.

В рамках постоянного мониторинга ведомство выяснило, что на полках торговых точек в полной мере представлены отечественные продукты и население имеет к ним доступ. Кроме того, Попова назвала здоровое питание самым простым и эффективным путем к здоровьесбережению и активному долголетию.

По ее словам, Роспотребнадзор ставит в приоритет вопросы обеспечения населения качественными и безопасными пищевыми продуктами. Например, в ведомстве сформирована уникальная база данных химического состава и содержания основных пищевых веществ, позволяющая оценить содержание соли, добавленных сахаров, насыщенных жирных кислот, пищевых добавок, консервантов.

Между тем положительная тенденция наблюдается не только в пищевой отрасли. Так, например, в Москве почти в пять раз выросло производство бумаги и бумажных изделий. Такие показатели связывают с высоким спросом и активным импортозамещением. Продукция востребована в разных отраслях: пищевой, медицинской, косметической и других.

Еще столичные компании наращивают выпуск химической продукции. За год производство отрасли выросло на 13%, а работают в ней уже более 25 тысяч москвичей. В первую очередь спросом пользуются лаки и краски, удобрения, пластмасса, а также косметика и медицинские средства. Причем химическая отрасль обладает сильным мультипликативным эффектом и входит в топ-10 отраслей по темпам роста импортозамещения.