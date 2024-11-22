Замглавы Минсельхоза: Россия лидирует в мире по производству продуктов

На сегодняшний день Россия находится на лидирующих позициях в мире по производству и экспорту различных продуктов питания, заявил заместитель министра сельского хозяйства РФ Андрей Разин на климатической конференции СОР29 в Азербайджане. По его словам, за последние годы стране удалось достигнуть рекордных показателей, при этом снижая негативное воздействие на окружающую среду.

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Мы по целому ряду продуктов находимся на исторических рекордах. Россия никогда не производила такие объемы зерновых культур. И по целому ряду других направлений мы обновляем рекорды, при этом снижая негативное воздействие на окружающую среду за счет более эффективных агротехнологических операций, — заявил Разин.

Он добавил, что Россия расширяет географию поставок продукции и развивает экспортный потенциал, в том числе за счет освоения новых рынков, в первую очередь в странах Африки, Азии и Персидского залива. По словам Разина, за 2023 год России удалось в три раза увеличить объемы поставок сахара, в полтора раза — объемы поставок подсолнечного и рапсового масла, а по экспорту муки показатели перевалили за 1 млн тонн.

Ранее стало известно, что Россия практически прекратила экспорт зерна в страны Евросоюза на фоне повышенных пошлин в объединении. В сентябре ЕС закупил российское зерно всего на €21 тысячу (почти 1,3 млн рублей). Евросоюз ввел повышенные пошлины на масличные, зерновые культуры и продукты их переработки из РФ и Белоруссии с 1 июля.