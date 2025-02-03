Для скоростных катеров разработают импортозамещающую энергоустановку

Военно-промышленный холдинг "Кингисеппский машиностроительный завод" (КМЗ) разработает гибридную установку для скоростных катеров на подводных крыльях "Метеор 120Р", сообщил ТАСС управляющий директор КМЗ Михаил Даниленко.

" У н и к а л ь н о с т ь д а н н о г о п р о е к т а з а к л ю ч а е т с я в н о в о м г и б р и д н о м п р и в о д е с э л е м е н т а м и э л е к т р о д в и г а т е л я . Э т о п о з в о л и т " М е т е о р у 1 2 0 Р " ш в а р т о в а т ь с я , н е и с п о л ь з у я д и з е л ь н ы й д в и г а т е л ь , т е м с а м ы м о б е с п е ч и в э к о л о г и ч н о с т ь в п р и б р е ж н о й з о н е " , - р а с с к а з а л о н .

Это оборудование является основой создания высокоэффективных корабельных энергетических установок. До настоящего времени в России речные пассажирские судна на подводных крыльях комплектовались энергетическими установками зарубежных производителей. КМЗ обеспечит замену в выполненных проектах кораблей и судов дизель-редукторных агрегатов импортного производства на отечественные, тем самым импортозаместит производителей из Европы.

На реализацию проекта выделено 222 млн рублей, еще 55 млн рублей КМЗ выделит из собственных средств. Для реализации проекта завод создаст более 100 рабочих мест.

Результаты работы предполагается использовать на судах АО ЦКБ по СПК им. Р. Е. Алексеева проекта "Метеор 120Р" в качестве главных двигателей. Завод рассчитывает оборудовать 16 метеоров на сумму 250 млн рублей до 2027 года.