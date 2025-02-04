В Совфеде назвали основные цели для сельского хозяйства по импортозамещению

Необходимо провести анализ конкурентоспособности сортов и гибридов российской селекции. Об этом 4 февраля сообщил председатель Комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных на совещании по теме «Обеспечение технологического суверенитета и продовольственной безопасности».

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По словам сенатора, для обеспечения технологического суверенитета нужно разработать ряд пакетных решений, предусматривающих развитие технологий выращивания и применения удобрений, а также средств защиты растений. Он отметил, что эти меры должны значительно увеличить отечественную конкурентоспособность.

« Н у ж н о т а к ж е п о п у л я р и з и р о в а т ь и п р о д в и г а т ь т о в а р ы н а ш и х с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы х п р о и з в о д и т е л е й с р е д и н а с е л е н и я , в т о м ч и с л е с т и м у л и р о в а т ь р о с т о б ъ е м а и х р е а л и з а ц и и н а м а р к е т п л е й с а х . К р о м е т о г о , м ы р а с с м а т р и в а е м с о з д а н и е с п е ц и а л ь н ы х с е м е н о в о д ч е с к и х з о н п о о т д е л ь н ы м в и д а м с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы х к у л ь т у р » , — р а с с к а з а л Двойных.

Парламентарий добавил, что Минпромторг, Минсельхоз и Минобрнауки должны усилить работу по разработке, производству и внедрению в производство отечественной сельскохозяйственной техники и оборудования для селекции семеноводства. Также актуальна проблема подготовки высококвалифицированных и научных кадров на производствах, заключил он.