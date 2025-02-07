Первый полет импортозамещенного вертолета "Ансат" намечен на апрель
Первый полет импортозамещенного вертолета "Ансат" намечен на апрель 2025 года, сообщил журналистам руководитель Росавиации Дмитрий Ядров.
По его словам, сейчас проводится работа над сертификацией импортозамещенной версии вертолета.
"В настоящее время завершен уже ряд стендовых испытаний, в том числе по статической прочности винта. Поэтому мы планируем эту работу завершить к концу этого года, и первый полет у нас намечен на апрель этого года для того, чтобы все эти работы выполнить", - сказал он.
По словам Ядрова, вертолетная авиация в России имеет стратегическое значение - помимо перевозки людей, вертолеты также используются для поиска людей, тушения пожаров, мониторинга. В прошлом году вертолетами было перевезено порядка 780 тысяч пассажиров, добавил он.
"Конечно, на "Ансат" мы делаем большую ставку - с пониманием того, что как только мы сейчас испытаем, уже в реальном режиме времени выйдем на серию по двигателю ВК-650, безусловно, тут же мы ставим на борт и начинаем летать. Есть еще ряд небольших испытаний, которые мы должны пройти, но это технология, которая соответствует производству такого двигателя", - сообщил заместитель генерального директора госкорпорации "Ростех" Владимир Артяков.