Госдума разрешает производить неоригинальные запчасти для самолетов

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, позволяющий отечественным предприятиям промышленности производить неоригинальные запчасти к самолетам.

Изменения предлагается внести в Воздушный кодекс РФ. Авторами законопроекта, в частности, выступили глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов и его заместитель Мурат Хапсироков.

" З а к о н о п р о е к т р а з р а б о т а н в ц е л я х р а з в и т и я о т е ч е с т в е н н о г о п р о и з в о д с т в а а л ь т е р н а т и в н ы х к о м п о н е н т о в г р а ж д а н с к о й а в и а ц и о н н о й т е х н и к и ( Р М А ) , н е о б х о д и м ы х д л я з а м е щ е н и я о р и г и н а л ь н ы х р а с х о д н ы х ч а с т е й , п р и м е н я е м ы х п р и р е м о н т е и н о с т р а н н ы х к о м п о н е н т о в " , - г о в о р и т с я в п о я с н и т е л ь н о й з а п и с к е .

Как ранее сказал ТАСС Кутепов, законопроект дает возможность запустить производство неоригинальных деталей к самолетам.

" Э т о т р ы н о к р а з в и т и в С Ш А , и в К и т а е , и п о з в о л я е т с н и ж а т ь з а в и с и м о с т ь о т о р и г и н а л ь н ы х к о м п о н е н т о в , к о т о р ы е н е в л и я ю т н а б е з о п а с н о с т ь " , - о т м е т и л Кутепов.

Как указывается в пояснительной записке, складывается ситуация, при которой "китайские и иранские РМА-поставщики имеют привилегии по сравнению в отечественными предприятиями промышленности". В отсутствие перспективы РМА-регулирования в России создаются предпосылки вывода производства таких компонентов в Китай, так как для установки импортируемой запчасти с китайскими документами качества на самолет в России "требуется меньше бюрократических процедур".