Axoft стал официальным дистрибьютором серверного оборудования OpenYard

Компания Axoft объявляет о подписании дистрибьюторского соглашения с OpenYard — отечественным производителем серверного оборудования.

© Пресс-служба OpenYard

Партнерство открывает для обеих сторон новые возможности для развития бизнеса. Axoft будет предлагать партнерам и их заказчикам широкий ассортимент современных серверных решений OpenYard, включая корпоративные серверы и OCP-решения, внесенные в реестр промышленной продукции Минпромторга РФ, а OpenYard сможет усилить позиции на российском рынке и развить партнерскую сеть.

« П о д п и с а н и е д и с т р и б у т о р с к о г о с о г л а ш е н и я с A x o f t — в а ж н ы й ш а г в р а з в и т и и н а ш е г о б и з н е с а . М ы у в е р е н ы , ч т о о т к р ы т о с т ь и к о о п е р а ц и я — э т о к л ю ч к у с п е х у и р а д ы , ч т о A x o f t п о д д е р ж и в а е т н а с в с т р е м л е н и и к р а з в и т и ю т е х н о л о г и ч е с к и х и п а р т н е р с к и х а л ь я н с о в » , — п р о к о м м е н т и р о в а л Алексей Котов, руководитель отдела по работе с партнерами OpenYard.

Технологическое партнерство с OpenYard — это стратегический шаг, который позволит расширить ассортимент решений, удовлетворяющих самые высокие требования бизнеса и государственных организаций в отношении бесперебойной работы сервисов, гибкости инфраструктуры, быстрой обработки данных, производительности и надежности.

Компания OpenYard более 12 лет разрабатывает серверное оборудование, имеет R&D-центр в Москве, владеет собственным производственным комплексом полного цикла в Рязанской области, выпускающим свыше 60 000 единиц серверного оборудования в год.

« O p e n Y a r d — э т о п р и м е р р о с с и й с к о г о п р о и з в о д и т е л я с п о л н ы м ц и к л о м р а з р а б о т к и и с о б с т в е н н о г о п р о и з в о д с т в а с е р в е р н о г о о б о р у д о в а н и я . В ы с о к о е к а ч е с т в о р е ш е н и й , п о д т в е р ж д е н н о е у с п е ш н ы м и в н е д р е н и я м и , д е л а е т O p e n Y a r d н а д е ж н ы м т е х н о л о г и ч е с к и м п а р т н е р о м . К о м п а н и я п р е д л а г а е т у д о б н ы е и н с т р у м е н т ы , в к л ю ч а я о д и н и з с а м ы х ф у н к ц и о н а л ь н ы х к о н ф и г у р а т о р о в н а р ы н к е , ч т о у п р о щ а е т в з а и м о д е й с т в и е м е ж д у у ч а с т н и к а м и р ы н к а . A x o f t , в с в о ю о ч е р е д ь , б л а г о д а р я с в о е м у р е г и о н а л ь н о м у п р и с у т с т в и ю и э к с п е р т и з е в д и с т р и б у ц и и , д е л а е т э т и р е ш е н и я д о с т у п н е е п о в с е й с т р а н е » , — р а с с к а з а л д и р е к т о р д е п а р т а м е н т а а п п а р а т н ы х с и с т е м A x o f t Олег Ким.

Продукты компании ориентированы на широкий круг отраслей, включая ритейл, финансовый сектор, промышленность, госсектор и гиперскейлеры любых направлений.

Заказчики смогут ускорить развертывание инфраструктуры, минимизировать риски простоев, снизить общую стоимость владения и упростить дальнейшее масштабирование.