Программу «Сделано в России» расширили и продлили до 2030 года

Правительство РФ утвердило новую программу по продвижению отечественной продукции за рубежом под национальным брендом "Сделано в России" до 2030 года.

Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

"По поручению президента мы расширили программу по продвижению отечественной продукции за рубежом под национальным брендом "Сделано в России". Продлили ее действие до 2030 года", - сообщил председатель правительства.

Таким образом правительство продолжает помогать отечественным предприятиям на экспортных рынках.

"Президент подчеркивал, что, несмотря на объективные трудности, с которыми сейчас сталкивается российский бизнес, мы развиваем внешние деловые связи, расширяем их географию, укрепляем сотрудничество с предсказуемыми, надежными партнерами, которые, как и наша страна, понимают свои национальные интересы и ценят взаимовыгодные торговые, производственные и кооперационные связи", - указал глава кабмина.

Для всесторонней поддержки экспортных поставок правительством реализуется целый ряд мер, включая льготное кредитование, страхование контрактов с иностранными покупателями, а также помощь в логистике и сертификации.