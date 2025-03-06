В России придумали, как ускорить импортозамещение

Роспатент поможет с анализом потребностей, сообщает ИА DEITA.RU.

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Глубинная аналитика потребностей и задач научного и технологического сектора станет системой. Ее развивает Роспатент. Предполагается, что она поможет ускорить достижение российского технологического суверенитета.

О планах создать патентную «разведку» сообщило Минэкономразвития. Такой анализ помогает сократить время вывода нового технологического продукта на рынок и упростить задачу для российских разработчиков.

Мировые базы данных будут постоянно отслеживаться, тысячи патентов на конкретные технологии и продукты будут поступать в Россию - и согласно запросам, РФ сможет их совершенствовать.

Глубинная патентная аналитика потребуется для 240 исследований за три года, сообщает «Ведомости». Один из основных инструментов - так называемый «обратный инжиниринг». Он позволяет изучать уже готовый продукт, находить в нем недоработки и развивать именно «слабые места».

При этом речь не идет о промышленном шпионаже. Предполагается, что анализ система будет проводить на основе открытых данных.