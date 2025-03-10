Серверы OpenYard из линейки enterprise пополнили реестр Минпромторга

Три модели серверного оборудования OpenYard получили заключение Минпромторга РФ о вхождении в реестр российской промышленной продукции. Теперь решения из семейства RS201I могут использоваться в государственных учреждениях и бизнес-критичных ИТ-системах, где требуется высокий уровень локализации и надежность. С 2024 года российским признается сервер, набравший минимум 150 баллов. По результатам экспертизы серверы OpenYard набрали 160 баллов.

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В него вошли серверы линейки RS201I в трех различных конфигурациях. Они поддерживают установку до 24 накопителей SAS/SATA/NVME, укомплектованы двумя процессорами третьего поколения x86 с теплопакетом до 270Вт каждый, поддерживают установку до 4 Тб оперативной памяти DDR4 и позволяют установить до 8 PCIe устройств и по одному устройству формата OCP 3.0 и OCP 2.0.

Все серверы OpenYard разрабатываются в R&D-центре, который занимается исследованиями в области инфраструктурных решений и локализацией микрокода. С 2025 года компания поставляет серверное оборудование с предустановленным микропрограммным обеспечением собственной разработки OYBoot, которое включено в реестр российского ПО Минцифры. Кроме того, решения OpenYard имеют подтвержденную совместимость с ПО ведущих российских разработчиков: Скала^р, «Группа Астра», ISPsystem, РЕД СОФТ и многих других.