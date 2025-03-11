Импортозамещенная Java-платформа готова к внедрению цифрового рубля

Компании Axiom JDK и Right Line успешно провели испытания своих продуктов на соответствие требованиям информационной безопасности и отказоустойчивости платформы цифрового рубля.

Российские банки активно готовятся к массовому внедрению цифрового рубля. Банк России ранее рекомендовал системно значимым кредитным организациям предоставить клиентам возможность проводить операции с цифровым рублём до 1 июля 2025 года.

В связи с этим финансовые учреждения продолжают тестирование инфраструктуры и адаптацию своих систем к новым требованиям по безопасности и устойчивости к сбоям.

В ходе тестов использовалась среда исполнения Java Axiom JDK Certified от Axiom JDK, развернутая на российской операционной системе. Все элементы платформы сертифицированы ФСТЭК России по 4 уровню доверия, а для защиты данных применялись сертифицированные средства криптографической защиты информации (СКЗИ) Right Crypto класса КС-3.

Нагрузочные испытания подтвердили стабильную работу решений в течение длительного времени, а все тестовые сценарии были успешно пройдены. По итогам тестирования специалисты Axiom JDK и Right Line выдали сертификаты совместимости.

Алексей Кузнецов, директор по работе с партнёрами Axiom JDK, отметил:

«Наша цель — помогать отечественным компаниям строить надежные, производительные и безопасные системы на Java. Мы регулярно инвестируем в совместимость и сертификацию технологий в соответствии с требованиями регуляторов и потребностями клиентов. Наше решение обеспечивает контроль целостности, безопасное выполнение кода, верификацию class-файлов, регистрацию событий безопасности и управление доступом, создавая доверенную среду для работы программного обеспечения с платформой цифрового рубля».

Генеральный директор Right Line Андрей Блощецов подчеркнул: