На подмосковном производстве авиадеталей создадут около 200 рабочих мест

Около 200 рабочих мест создаст компания по ремонту компонентов воздушных судов и производству запчастей для самолетов и вертолетов за счет увеличения производственных мощностей в Истре.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

"Компания выполняет обслуживание и ремонт авиационных компонентов, а также занимается проектированием и производством деталей для самолетов, в том числе гражданской авиации. Общий объем инвестиций в реализацию проекта по расширению действующей производственной площадки составит около 70 млн рублей. Для жителей Истры и ближайших муниципалитетов компания планирует создать не менее 200 рабочих мест. Весь проект будет реализован до конца 2030 года. После расширения производственных мощностей, компания сможет производить до 60 тыс. единиц запчастей для самолетов и вертолетов", - приводятся в сообщении слова зампреда правительства - министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой.

В пресс-службе добавили, что на территории нового цеха будут производить узлы фюзеляжа, элементы гидравлических систем, шасси, конструкции крыла и вспомогательные агрегаты. Часть помещения будет использоваться для хранения готовой продукции и компонентов, поступающих от поставщиков.