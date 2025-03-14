Импортозамещенный Superjet начал сертификационные испытания

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) сообщила о начале летной части сертификационных испытаний импортозамещенного самолета Superjet.

Глава корпорации Вадим Бадеха на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным отметил, что уже выполнено более 20% работы, передает ТАСС. Он подчеркнул, что достигнут хороший темп испытаний и ожидается подключение еще двух самолетов для ускорения процесса.

«По программе "Сухой Суперджет": самолет сегодня приступил к летной части сертификационных испытаний, выполнено более 20% этой работы. Мы сегодня достигли хорошего темпа испытаний, ожидаем в ближайшее время подключения еще двух самолетов. Это позволит нам хорошими, уверенными темпами эту работу выполнить», – сказал Бадеха.

Кроме того, он отметил, что самолет Ил-114 также находится в продвинутой стадии летных испытаний, завершив более 20% сертификационных полетов.

В апреле прошлого года импортозамещенный Superjet-100 начали готовить к летным испытаниям.