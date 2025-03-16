Мишустин оценил степень готовности новых российских самолетов

Российские самолеты должны быть надежной техникой, обеспечивающей безопасные полеты, ожидает премьер-министр Михаил Мишустин. Только качественные лайнеры, подчеркнул он, смогут конкурировать на международном рынке.

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Как продвигается разработка новых отечественных самолетов, глава правительства обсудил с руководителем Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Вадимом Бадехой.

"У ваших предприятий важнейшая роль в построении всей линейки самолетов, - указал Мишустин. - Необходимо в первую очередь ориентироваться на безопасность полетов, надежность этой техники, на качество, чтобы ваша продукция могла быть востребована не только в России. А конкуренты у нас непростые".

Глава ОАК счел нужным сначала подчеркнуть, что Россия в полной мере обладает всеми компетенциями в авиастроении, на 100 процентов обеспечена материалами, элементами, технологиями, что позволяет производить современную конкурентоспособную технику. В доказательство Бадеха привел прочные позиции на международном рынке отечественной боевой авиации.

Импортозамещенный Superjet начал сертификационные испытания

В гражданском секторе настала завершающая стадия создания линейки самолетов - летные испытания.

"С основной задачей импортозамещения систем и агрегатов наша промышленность, что называется, в "железе" справилась, - заявил руководитель госкорпорации. - То есть сегодня все системы, все агрегаты, все необходимые элементы изготовлены и находятся на завершающей стадии наземных автономных испытаний".

Хорошие темпы набрали испытания "Суперджета". Летная часть сертификации выполнена более чем на 20 процентов, а в ближайшее время к работе подключатся еще два самолета. Такая же продвинутая стадия по Ил-114.

Полностью собран первый опытный образец самолета МС-21, сообщил Вадим Бадеха.

"Завершены наземные отладки, и мы ожидаем в ближайшее время завершения отработок наземных систем, их испытаний и готовимся к началу летной работы", - сообщил он ближайшие планы.

По самолету Ту-214 основной задачей является кратное увеличение объемов выпуска. Все поручения премьера по предоставлению финансирования выполнены.

Глава ОАК поблагодарил правительство за все решения, которые сейчас позволяют авиастроителям переживать настоящий бум:

"Масштабные инвестиции реализуются на всех предприятиях отрасли. Это несколько сотен тысяч квадратных метров новых площадей. Это тысячи единиц оборудования".

Из-за санкций предприятия отрасли одними из первых пришли к российским производителям с заказами на специализированное оборудование.

Здесь Михаил Мишустин обратил внимание на необходимость создания правильных производств - технологически инновационных, с эффективными системами управления и высокой производительностью труда.

В ОАК стоит задача перехода к новому технологическому и производственному укладу, который станет основой для развития отрасли на ближайшие несколько десятилетий, подтвердил Вадим Бадеха.

"Ставим перед собой задачу - к 2030 году добиться повышения производительности труда минимум на 30 процентов", - рассказал он о некоторых планах.

В первую очередь корпорация делает ставку на автоматизацию и роботизацию производств. Уже в этом году в Москве планируется введение в строй нового комплекса механообработки с 300 единицами оборудования, встроенного в автоматизированные линии.

"От повышения эффективности и производительности труда на предприятиях зависит в полной мере выполнение национальных целей развития", - напутствовал глава правительства.

Он напомнил ожидания президента - довести к 2030 году долю отечественных самолетов в общем парке до 50 процентов.