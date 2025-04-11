Лукашенко заявил о необходимости усилить импортозамещение

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москве и Минску надо усиливать импортозамещение.

Об этом он заявил в интервью телерадиокомпании «Мир».

«Нам надо усиливать свое — импортозамещение, технологический суверенитет и прочее», — заявил.

По словам белорусского президента, у стран для этого есть сырье, есть технологии.

«Ну, пусть не самые передовые в чем-то технологии, но они есть», — отметил он.

Премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год, ранее заявил, что санкции не смогли подорвать позиции страны в энергетическом секторе. По его словам, Россия не только удержала влияние на глобальном рынке, но и добилась технологической независимости в ключевых отраслях. Он отметил, что правительство продолжает модернизацию отрасли, уделяя особое внимание импортозамещению и цифровизации процессов.