Глава ЦБ Набиуллина потребовала от маркетплейсов перейти на отечественный софт
Банк России выступает за скорейшее решение вопроса с переходом маркетплейсов на отечественное программное обеспечение (ПО) для защиты данных россиян.
Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая на форуме ВТБ Data Fusion.
"Платформы стали очень большими, у них большие ресурсы оборачиваются, и хотя бы аудированная финансовая отчетность должна быть, чтобы представлять, что там происходит. Если такой объем покупок и продаж завязан на платформы, мы должны быть уверены, что они операционно надежны, обеспечивают защиту данных и переходят на отечественное ПО. Банки у нас уже перешли, этот вопрос уже надо решать", - сказала она.