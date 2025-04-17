Начало поставок импортозамещенных "Суперджетов" планируется в 2026 году

Поставки импортозамещенных "Суперджетов" авиакомпаниям начнутся в 2026 году, до конца 2025 года самолет с отечественными двигателями должен завершить летную программу сертификации. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации "Ростех".

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В Ростехе также добавили, что сертификация двигателя ПД-8 для "Суперджета" запланирована на осень 2025 года.

"Информация о переносе сроков сертификации "Суперджета" не соответствует действительности. Сертификация двигателя ПД-8 запланирована на осень 2025 года. Также до конца этого года "Суперджет" с отечественными силовыми установками должен завершить летную программу сертификации. Мы идем в рамках запланированных сроков. В 2026 году планируется начало поставок самолетов в авиакомпании", - сказали в госкорпорации.

Ранее Минтранс РФ также сообщил, что получение сертификата типа на импортозамещенный самолет SSJ New с отечественным двигателем ПД-8 запланировано на декабрь 2025 года.

Опытный образец самолета SJ-100 с ПД-8 совершил 17 марта первый полет.

SJ-100 - российский перспективный ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, новая версия Sukhoi Superjet 100 с максимальным импортозамещением комплектующих. Проект был инициирован после введения против России западных санкций.