Названы сроки начала поставок импортозамещенных Superjet с ПД-8

Начало поставок импортозамещенных самолетов SJ-100 с двигателем ПД-8 ожидается в начале 2026 года.

Об этом журналистам сообщил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.

"Недавно самолет Superjet уже полетел с ПД-8, производится он здесь, поставляем его в Комсомольск-на-Амуре, где двигатель встает под крыло, сейчас уже готовится вторая машина к вылету, коллеги наметили вылет на конец апреля - начало мая. <...> Мы ждем еще третью машину с этим двигателем, это будет флот, который будет заниматься сертификацией, до конца года у нас задача полностью закончить эти испытания. И уже в следующем году мы начинаем в начале года поставки наших Superjet с новым двигателем ПД-8", - сказал он.

О том, что поставки импортозамещенных SJ-100 начнутся в 2026 году, сообщила накануне госкорпорация "Ростех". До конца 2025 года самолет с отечественными двигателями должен завершить летную программу сертификации. Сертификация двигателя ПД-8 для Superjet запланирована на осень 2025 года.

В середине марта опытный образец самолета Superjet совершил первый полет с отечественными двигателями ПД-8. Полет прошел в Комсомольске-на-Амуре, самолет находился в воздухе около 40 минут, достиг скорости 500 км/ч и высоты до 3 тыс. м.

SJ-100 - российский перспективный ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, новая версия Sukhoi Superjet 100 с максимальным импортозамещением комплектующих. Проект инициирован после введения против России западных санкций.