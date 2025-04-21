Путин поручил развивать производство в РФ натрий-ионных аккумуляторов

Президент РФ Владимир Путин поручил подготовить и представить предложения по разработке и производству в РФ перспективных устройств для накопления и хранения энергии, в том числе натрий-ионных аккумуляторов.

Перечень поручений по итогам Форума будущих технологий опубликован на сайте Кремля.

Поручение дано правительству РФ совместно с "Росатомом", платформой "Национальной технологической инициативы", "Газпромбанком" и Московским физико-техническим институтом (МФТИ). Им предстоит определить конкретные направления и сроки такого развития, "обеспечив повышение эффективности финансирования исследований и разработок в данной сфере".

Отчитаться о проделанной работе необходимо до 15 августа.