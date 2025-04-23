Полностью российский SJ-100 впервые поднялся в небо

В Комсомольске-на-Амуре состоялся первый полет полностью импортозамещенного самолета SJ-100. Об этом сообщили в пресс-службе государственной корпорации "Ростех". "В ходе испытаний была подтверждена стабильная работа всех отечественных систем. Самолет поднялся в небо на российских двигателях ПД-8 разработки Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха. Машина показала хорошую управляемость и устойчивость в воздухе", - говорится в сообщении. В "Ростехе" добавили, что длительность полета составила около 40 минут. Импортозамещенный SJ-100 поднялся на высоту 3 тысячи метров, а также достиг скорости 500 километров в час. В марте глава Минпромторга Антон Алиханов сообщил, что первые полеты пассажирских самолетов МС-21 и SJ-100 с российскими двигателями ожидаются в первой половине текущего года. Министр добавил, что после этого начнутся сертификационные летные испытания.

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