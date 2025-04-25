Переход на отечественное ПО потребует больших вложений

Ведомства до конца года определят типовые значимые объекты критической информационной инфраструктуры (КИИ) для каждой отрасли и сроки их перевода на российское ПО. В дальнейшем планируется введение штрафных санкций за нарушение установленных сроков.

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В апреле президент подписал закон, который распространяет обязанность по переводу значимых объектов КИИ на российский софт на коммерческие компании, а не только на госкомпании и госорганы, как было ранее. Правительство получило полномочия утвердить по каждой отрасли типовые значимые объекты КИИ, которые собственники обязаны будут классифицировать.

"Самая главная битва будет по установлению предельной даты перехода на российские решения", - отметил глава минцифры Максут Шадаев, выступая на годовом собрании АРПП "Отечественный софт".

За нарушение сроков планируется установление ответственности.

"Понятно, что без ответственности финансовой за нарушение сроков это работать не будет", - добавил Шадаев.

Участники рынка отмечают, что переход на отечественное ПО потребует серьезных инвестиций и займет несколько лет. Это позволяет спрогнозировать опыт перехода государственных компания.

"Учитывая опыт государственных компаний, реалистичные сроки полного перехода для коммерческих организаций могут составить 3-4 года. К моменту вступления закона в силу 1 сентября 2025 года можно ожидать, что лишь около 10-15% компаний успеют перевести базовые системы, в то время как большинство организаций будут находиться на различных стадиях планирования и тестирования решений", - говорит Андрей Гулидин, заместитель генерального директора по развитию бизнеса "Т1 Иннотех".

Потребует времени и дополнительная подготовка кадров, для того, чтобы можно было корректно обслуживать и использовать новые виды оборудования и ПО.

"Переход коммерческих компаний на российское ПО может занять годы. Причины как в функциональных возможностях отечественных решений, которые пока находятся на стадии развития, так и в банальной привычке и необходимости приобретения дополнительной экспертизы инженерами, занимающимися эксплуатацией", - говорит Евгений Макарьин, руководитель группы разработки продуктов и решений Linx Cloud.

Можно выделить несколько типов возможных рисков для бизнеса в ходе перехода на российское ПО.

"Во-первых, новые решения могут не полностью соответствовать существующим системам, что может привести к проблемам с интеграцией и совместимостью. Во-вторых, необходимость соблюдения новых законодательных требований может привести к дополнительным затратам и сложностям", - поясняет Вероника Колядова, заместитель генерального директора IT-компании "Формула Лайн".

Влияние перехода на экономику в целом будет разным в краткосрочной и долгосрочной перспективе. В ближайшие 3-4 года это с большей вероятностью приведет к напряженности в работе компаний.