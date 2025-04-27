Российские банки почти полностью перешли на отечественный софт

Крупные российские банки достигли значительных успехов в замещении иностранного программного обеспечения (ПО) на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ). По оценкам экспертов, опрошенных изданием «Коммерсантъ», уровень импортозамещения в этой категории кредитных организаций уже составляет около 90%. Ситуация отличается в средних и малых банках, где этот показатель находится на уровне примерно 60% и менее 50% соответственно.

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Разрыв в темпах может объясняться недостатком отечественных аналогов аппаратного обеспечения и неполной зрелостью существующих российских решений, способных эффективно функционировать в высоконагруженных банковских системах.

В Россельхозбанке (РСХБ) сообщили «Ъ» о полном замещении ПО на значимых объектах КИИ (ЗОКИИ). Председатель правления банка Борис Листов уточнил, что на эти цели в прошлом году было направлено 20,5 млрд рублей. Общие инвестиции в цифровую трансформацию с 2021 года превысили 80 млрд рублей.

В пресс-службе ВТБ изданию рассказали о переводе свыше 850 тыс. компонентов IT-ландшафта, относящихся к 760 информационным системам, на отечественные разработки. Это составляет 91% от целевых систем банка. В ВТБ также отметили оптимизацию затрат на сами решения, основанные на открытых технологиях, и переход с дорогостоящего высокопроизводительного серверного оборудования на отечественную технику чуть меньшей производительности. По расчетам банка, экономический эффект от этих мер составит 180 млрд рублей до 2030 года.

В «Сбере» заявили «Ъ» о полном замещении автоматизированных систем на ЗОКИИ в рамках программы импортозамещения.

Вице-премьер Дмитрий Григоренко сообщил «Ъ» о переходе правительства к активному внедрению отечественных решений. Он подчеркнул, что российский финансовый рынок является одним из лидеров цифровой трансформации среди всех отраслей экономики.

Общий объем финансирования импортозамещения в российском банковском секторе может составлять свыше 0,7–1 трлн рублей, по оценке Елены Голяевой, бизнес-архитектора департамента «Банки и финансы» IT-компании «Рексофт». Она подтвердила, что уровень замещения существенно варьируется в зависимости от масштаба банка.