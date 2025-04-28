Российский автопилот проверили в ходе полета импортозамещенного SJ-100

Опытный образец частично импортозамещенного SJ-100 с номером 97001 выполнил очередной полет, во время которого экипаж провел оценку отечественной системы автоматического управления, сообщается в Telegram-канале Объединенной авиастроительной корпорации Ростеха.

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Время полета составило 4 часа 10 минут. Он проходил на высотах до 12 200 м и выполнялся в диапазоне скоростей от минимальных допустимых до скорости 310 узлов и числа Маха 0,81 (скорость самолета по отношению к скорости звука).

Во время полета проверены базовые режимы автопилота - набор высоты, горизонтальный полет, снижение, развороты на заданный курс, заданной вертикальной скорости и другие.

"Экипаж оценивает результаты испытаний как положительные и готовится к выполнению сертификационных полетов по системе автоматического управления", - подчеркнули в ОАК.

Самолет c бортовым номером 97001 оснащен российско-французскими двигателями SaM146. Он совершил первый полет в 2023 году, сейчас самолет продолжает летать по программе сертификационных испытаний.