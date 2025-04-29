МС-21 с новыми российскими системами совершил первый полет

Опытный образец среднемагистрального самолета МС-21 с новыми российскими системами и агрегатами совершил первый полет, поднявшись в небо с аэродрома Иркутского авиационного завода компании "Яковлев" (входит в ОАК госкорпорации "Ростех"). Об этом говорится в сообщении Ростеха.
На борту лайнера тестировались отечественная авионика, системы электроснабжения, кондиционирования и другие. Самолет находился в воздухе 1 час 15 минут, он достиг скорости 580 км/ч и высоты 3 000 м.
"Этот полет открывает заводские доводочные испытания МС-21 в новом, российском облике. В наших планах - перелет в Жуковский для выполнения полетов по программе сертификационных испытаний. Параллельно продолжаем работу над полностью российским МС-21, который сейчас находится в цехе окончательной сборки и присоединится к полетам позже", - отметил генеральный директор ОАК Вадим Бадеха, слова которого приводятся в сообщении.